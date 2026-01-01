Названы опасные последствия хранения «Оливье» вне холодильника

При нахождении в температурной зоне выше +5°C в "Оливье" быстро развиваются микроорганизмы, что приводит к порче и риску отравления, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета Росбиотех Ксения Кузнецова. Мнением она поделилась в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Эксперт предупредила, что с точки зрения пищевой безопасности, не существует безопасного срока хранения салата "Оливье" без холодильника. По ее словам, уже через 1-2 часа при комнатной температуре начинается активное размножение микрофлоры, в том числе потенциально патогенной. Жировая эмульсия в салате расслаивается, что ухудшает консистенцию и может способствовать развитию микроорганизмов, добавила она.

"Когда хранение в холодильнике невозможно, срок нахождения в тепле должен быть минимальным - не более 2 часов. Если в комнате очень жарко, то срок хранения уменьшается, при этом салат лучше накрыть пищевой пленкой или крышкой. Признаки испорченности: кислый запах, жидкость на дне, изменение цвета ингредиентов. При их появлении продукт необходимо утилизировать", - посоветовала эксперт.

Кузнецова посоветовала хранить салат исключительно в холодильнике при температуре не выше +4°C, доставая его непосредственно перед подачей. По ее словам, нарушение правил хранения повышает риск пищевой токсикоинфекции, выражающийся симптомами тошноты, диареи и температуры.