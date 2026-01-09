Врач рассказал о скрытом вреде яичницы

Постоянное употребление яиц в виде яичницы, омлета, вкрутую может способствовать прогрессированию атеросклеротических изменений, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Врач предостерег от ежедневного употребления яиц из-за большого количества холестерина в продукте. Он напомнил, что прогрессирование атеросклеротических изменений приводит к сужению просвета артерий и ухудшению кровоснабжения органов. Это, добавил он, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда.

"Высокое содержание жиров в яйцах может способствовать накоплению интерстициального жира в органах, что также является фактором риска для здоровья. При недостаточной термической обработке яиц, например, при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, что представляет серьезную угрозу для здоровья", - предупредил Умнов.

Врач также добавил, что жарка на растительном масле, а также добавление бекона и колбасы в блюдо может увеличить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, чрезмерное соление блюд, содержащих яйца, может привести к повышению артериального давления, заключил эксперт.