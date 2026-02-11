Какие продукты содержат скрытый сахар?
Порой люди уверены, что, исключив из рациона сладкие напитки и жирную еду или выпечку, они уменьшают потребление сахара. Однако он может содержаться и в других продуктах, которые вы продолжаете есть ежедневно. О том, в какой еде есть скрытый сахар, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ирина Писарева, передает Day.Az.
- молочные продукты - йогурт, молоко, творожки, творожная масса;
- Даже в низкокалорийных йогуртах присутствует определенная доля сахара или синтетических сахарозаменителей, поэтому нужно внимательно читать этикетку продукта. Лучше отдавать предпочтение греческому йогурту и самостоятельно экспериментировать с начинками, чтобы наверняка исключить подсластитель из рациона, - пояснила Писарева.
- соусы - кетчуп, майонез и любые другие заправки
Диетолог рассказала, что почти все промышленные соусы и заправки на прилавках магазинов содержат сахар.
- В кетчупе, майонезе и соусе терияки, к примеру, очень большое содержание сахара, чтобы сохранить вкусовые качества продукта, - рассказала диетолог.
- сладкие завтраки - мюсли, гранола и каши быстрого приготовления;
Эти продукты превышают суточную норму потребления сахара на 20 процентов. Поэтому мнение о том, что такие завтраки полезны для здоровья, - миф маркетологов, пояснила Писарева.
- протеиновые продукты - батончики, печенье;
- Чаще всего производители используют в таких продуктах сахарозаменители, но синтетические подсластители тоже обладают высокой калорийностью, поэтому частые перекусы протеиновыми продуктами могут навредить фигуре, - рассказала специалист.
- сладкие напитки - соки, газировка, холодный чай;
Даже в стопроцентном нектаре содержится добавленный сахар. Это позволяет производителю сохранить консистенцию и вкусовые качества продукта, сообщила диетолог.
- консервированные продукты - фасоль, кукуруза;
- В них тоже часто присутствует сахар. Нужно смотреть на этикетке товара, чтобы в составе не было подсластителей. Обычно маркировку "не содержит сахар" прописывают на передней части банки, но лучше перепроверить эту информацию в составе, - сказала Писарева.
- мясные полуфабрикаты - сосиски, сардельки, колбасы, паштеты.
В этих продуктах тоже есть сахар, но обычно он фигурирует не на первых местах в составе.
- Внимательно читайте этикетку, добавленный сахар может находиться в конце списка, потому что его добавили в минимальном количестве. Также его могут обозначить в составе как "глюкозный сироп", "глюкоза", "мальтоза" или "сахароза", - заключила спикер.
