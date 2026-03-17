Салат с баклажанами и тофу стал популярным

В кулинарной коллекции Едим Дома появился рецепт теплого салата с баклажанами и жареным тофу, который уже привлек внимание любителей овощей, передает Day.Az.

Блюдо представляет собой интересную вариацию классического "Лаззата" - знакомого многим блюда из баклажанов - но с более сытным и необычным вкусом благодаря добавлению жареного тофу.

Отмечается, что салат сохраняет все достоинства постного рациона, что делает его подходящим для тех, кто придерживается поста или вегетарианской диеты. Новинка воспринимается как свежая и оригинальная альтернатива привычным рецептам с баклажанами.

Нам понадобится:

баклажаны - 1 шт;

помидоры черри - 2 веточки;

тофу - 80 г;

соль - по вкусу;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.;

растительное масло для жарки - 2 ст. л.;

кинза свежая - 3 веточки.

Для заправки:

соус терияки - 1 ст. л.;

оливковое масло - 1 ст. л.;

соус чили сладкий - 1 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления:

Баклажан очищаем, нарезаем крупными кубиками и посыпаем крахмалом, а затем обжариваем в разогретом масле. Выкладываем овощи на бумажную салфетку, чтобы стекал лишний жир.

Тофу нарезаем кубиками и обжариваем в той же сковороде.

Смешиваем терияки, оливковое масло, соус чили и пропущенный через пресс чеснок.

На блюдо выкладываем баклажан, порезанные пополам черри и поливаем заправкой. Выкладываем сверху тофу и посыпаем измельченной кинзой.

Тофу делает этот салат особенный не только из-за вкуса, но и добавляет сытности. Это отличный вариант для легкого обеда или ужина - вкусный, витаминный и быстрый, готовится буквально за 20 минут.