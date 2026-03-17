Салат с баклажанами и тофу стал популярным
В кулинарной коллекции Едим Дома появился рецепт теплого салата с баклажанами и жареным тофу, который уже привлек внимание любителей овощей, передает Day.Az.
Блюдо представляет собой интересную вариацию классического "Лаззата" - знакомого многим блюда из баклажанов - но с более сытным и необычным вкусом благодаря добавлению жареного тофу.
Отмечается, что салат сохраняет все достоинства постного рациона, что делает его подходящим для тех, кто придерживается поста или вегетарианской диеты. Новинка воспринимается как свежая и оригинальная альтернатива привычным рецептам с баклажанами.
Нам понадобится:
- баклажаны - 1 шт;
- помидоры черри - 2 веточки;
- тофу - 80 г;
- соль - по вкусу;
- кукурузный крахмал - 1 ст. л.;
- растительное масло для жарки - 2 ст. л.;
- кинза свежая - 3 веточки.
Для заправки:
- соус терияки - 1 ст. л.;
- оливковое масло - 1 ст. л.;
- соус чили сладкий - 1 ст. л.;
- чеснок - 1 зубчик.
Способ приготовления:
- Баклажан очищаем, нарезаем крупными кубиками и посыпаем крахмалом, а затем обжариваем в разогретом масле. Выкладываем овощи на бумажную салфетку, чтобы стекал лишний жир.
- Тофу нарезаем кубиками и обжариваем в той же сковороде.
- Смешиваем терияки, оливковое масло, соус чили и пропущенный через пресс чеснок.
- На блюдо выкладываем баклажан, порезанные пополам черри и поливаем заправкой. Выкладываем сверху тофу и посыпаем измельченной кинзой.
Тофу делает этот салат особенный не только из-за вкуса, но и добавляет сытности. Это отличный вариант для легкого обеда или ужина - вкусный, витаминный и быстрый, готовится буквально за 20 минут.
