Названы самые полезные для костей молочные продукты

Ученые из Университета Бурапха (Таиланд) обнаружили, что ферментированные молочные продукты с пробиотическими бактериями повышают минеральную плотность костей эффективнее молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ферментированные молочные продукты - например йогурт, кефир или простокваша - содержат живые бактерии, которые образуются в процессе брожения молока. К наиболее распространенным относятся Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Эти микроорганизмы могут влиять на состав кишечной микрофлоры и, как предполагается, улучшать усвоение некоторых питательных веществ, включая кальций.

В пилотном исследовании приняли участие 40 женщин в возрасте от 20 до 40 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно употребляла йогурт, содержащий указанные пробиотические бактерии, а другая - обычное молоко. При этом оба продукта обеспечивали одинаковое количество кальция - около 400 миллиграммов в день.

К концу эксперимента у участниц, употреблявших йогурт, уровень кальция в крови оказался выше, чем у тех, что пили молоко. Кроме того, в первой группе отмечалось снижение некоторых показателей костного обмена - процессов разрушения и обновления костной ткани. Также у участниц из этой группы наблюдалось увеличение минеральной плотности костей в отдельных участках скелета, включая руку, ногу и область таза.

По словам исследователей, пробиотические бактерии могут усиливать всасывание кальция в кишечнике и влиять на обмен веществ, связанный с формированием костной ткани. Для подтверждения эффекта необходимы более крупные клинические исследования.