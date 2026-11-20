Диетолог-нутрициолог София Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru ответила, можно ли считать банан идеальным перекусом, передает Day.Az.

"Банан удобно брать с собой, он защищен кожурой, но это не полноценный перекус", - сказала Кованова.

Диетолог также отметила, важно, какой спелости банан, так как это влияет на его свойства.

"Поэтому при выборе перекуса важно учитывать не только удобство, но и цель питания. В зеленом банане больше резистивного крахмала - это полезно для микробиоты. В более зрелом больше доступных углеводов - не полезно для тех, кто на диете", - отметила Кованова.