https://news.day.az/gurmaniya/1870482.html Диетолог призвала есть зеленые бананы Диетолог-нутрициолог София Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru ответила, можно ли считать банан идеальным перекусом, передает Day.Az. "Банан удобно брать с собой, он защищен кожурой, но это не полноценный перекус", - сказала Кованова. Диетолог также отметила, важно, какой спелости банан, так как это влияет на его свойства.
Диетолог призвала есть зеленые бананы
Диетолог-нутрициолог София Кованова в эксклюзивном комментарии aif.ru ответила, можно ли считать банан идеальным перекусом, передает Day.Az.
"Банан удобно брать с собой, он защищен кожурой, но это не полноценный перекус", - сказала Кованова.
Диетолог также отметила, важно, какой спелости банан, так как это влияет на его свойства.
"Поэтому при выборе перекуса важно учитывать не только удобство, но и цель питания. В зеленом банане больше резистивного крахмала - это полезно для микробиоты. В более зрелом больше доступных углеводов - не полезно для тех, кто на диете", - отметила Кованова.
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