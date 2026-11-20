Здоровому человеку необязательно выдерживать паузу перед первой чашкой чая. Однако крепкий напиток натощак может вызвать тошноту, изжогу и сердцебиение, а при дефиците железа - ухудшить усвоение микроэлемента. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Алексей Чермных, передает Day.Az.

"Специально ждать после пробуждения не нужно: человек может выпить чай сразу, если напиток не вызывает неприятных ощущений. Популярное правило о паузе в 60-90 минут чаще относится к кофе и объясняется утренним повышением кортизола. Однако убедительных доказательств того, что чай сразу после подъема вредит организму или нарушает естественное пробуждение, нет", - пояснил врач.

Черный, зеленый, белый чай и улун содержат кофеин. Обычно его меньше, чем в кофе, но количество зависит от сорта, объема порции и продолжительности заваривания.

"Большая кружка крепкого чая может вызвать сердцебиение, дрожь, тревожность или повышение давления у чувствительного человека. Поэтому ориентироваться нужно не только на название напитка, но и на его крепость и собственную реакцию", - подчеркнул Чермных.

Пить чай натощак большинству людей не запрещено. Тем не менее крепкий напиток может провоцировать тошноту, тяжесть, изжогу или дискомфорт в желудке. При рефлюксной болезни, гастрите с симптомами или склонности к утренней тошноте лучше сначала позавтракать, а чай сделать менее крепким.

Особую осторожность следует соблюдать людям с дефицитом железа. Полифенолы чая могут снижать всасывание негемового железа, содержащегося преимущественно в растительных продуктах и некоторых препаратах.

"При низком ферритине или железодефицитной анемии не стоит запивать чаем еду и таблетки железа. Желательно выдерживать интервал не менее часа до или после приема пищи, а схему приема препарата согласовать с врачом. Для человека с нормальным уровнем железа умеренное употребление чая за завтраком обычно не представляет проблемы", - сообщил гастроэнтеролог.

Чай учитывается в общем потреблении жидкости и в обычных количествах не приводит к обезвоживанию. Сразу после пробуждения можно сначала выпить стакан воды, но это вопрос удобства, а не обязательное условие.

По словам специалиста, гораздо важнее время последней чашки. Кофеин может сохранять стимулирующее действие несколько часов, даже если человек не ощущает бодрости. При трудностях с засыпанием или поверхностном сне крепкий черный или зеленый чай лучше не пить за шесть-восемь часов до сна.