В Instagram появится функция замедленной съёмки Slow Motion

Вскоре Instagram станет полноценной заменой штатного приложения "Камера" для многих смартфонов. Об этом свидетельствует постоянно пополняющийся перечень функций, которыми разработчики социальной сети оснащают мобильный клиент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, оследним нововведением Instagram, релиз которого должен вот-вот состояться, является возможность замедленной видеосъемки.

Факт появления в Instagram режима slo-mo подтверждают скриншоты интерфейса, обнаруженные в приложении социальной сети пользовательницей Twitter с ником wongmjane. По ее словам, упоминания об этой функции Instagram были найдены ею в коде приложения, доступ к которому ей удалось получить. Кроме замедленной съемки, ожидается штатная возможность отключать уведомления о публикациях выбранных пользователей без отписки.

В число прочих функций, обнаруженных wongmjane, также входит расширенный поиск по сохраненным в архив историям и возможность быстрого реагирования на истории пользователей, на которых вы подписаны. Ранее в Instagram появился встроенный портретный режим съемки, который, впрочем, доступен только владельцам iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X и некоторых моделей на Android.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook