Назван самый супербыстрый смартфон

Появившиеся в марте месяце 2018 года Galaxy S9 и S9+ стали признанными фаворитами, обладающими наибыстрейшей скоростью при загрузке файлов через мобильную сеть. Исходя из результатов проведённых тестов компанией Ookla, новые изделия от предприятия Самсунг опережают по передаче данных iPhone X на 37%, Google Pixel второго "семейства"- на 17%, а Galaxy S7 -на 38%, сообщает Day.Az со ссылкой на dailyhype.ru.



Как сообщили аналитики, в среднем Galaxy S9 превосходит конкурентов на сорок два процента в контексте загрузки, а также потоковой передачи данных разного контента. Как сообщают из Ookla, благодаря LTE-модему с 6CA поддержкой, скорость Android-фаворитов от Самсунг увеличилась в разы.



Быстрота модема 6CA, при передачи данных, в среднем 1,2 Гбит/с. При таком темпе Galaxy S9 способен скачать полноразмерный кинофильм в формате HD всего за десять секунд, а также не будет замечена буферизация при видео-звонке и потоковой передаче.



В данное время LTE-модем, присутствующий в S9, в буквальном смысле является самым скоростным, однако установленные изделиями Самсунг планки рекордов на самом деле не столь впечатляющие, как это может показаться. Смартфоны проходили тест в лабораторных, "вакуумных" условиях, задействовав сети крупнейших мобильных операторов 4G LTE в соединённых штатах, не обращая внимания на десятки различных факторов, способных повлиять на скорость при передачи различных данных.



В компании Ookla, например, не стали учитывать те приложения, которые способны подкачивать файлы в фоновом режиме, не были учтены зоны покрытия других провайдеров, а также тип и источник скачиваемого контента. Galaxy S9 способен быстрее, более чем на треть, загружать контент, в отличии от iPhone X, однако этот вывод можно поставить и под сомнение.

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