Гибкий смартфон появился на камеры - ВИДЕО

Авторитетный инсайдер выложил в Сеть ролик с прототипом смартфона, который сгибается пополам, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инсайдер Вениамин Гескин выложил видео с прототипом гибкого смартфона на страницу в "Твиттере".

В ролике показано устройство с диагональю экрана 5,99 дюйма и разрешением FullHD+. Оно сгибается пополам. При этом дисплей работает даже в полусогнутом состоянии.

На видео показан смартфон с дисплеем от компании BOE Technology. Именно она будет поставлять гибкие экраны для складного смартфона Huawei.

Huawei планирует представить гибкий смартфон в начале 2019 года. Samsung хочет опередить конкурента и представить подобное устройство первой. Возможно, складной корейский девайс будет показан уже в этом году.

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