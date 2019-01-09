В Китае разработали необычный смартфон с несколькими экранами - ФОТО - ВИДЕО

На международной выставке электроники потребительской электроники CES 2019, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе, китайский производитель Nubia привез необычный смартфон. Модель Nubia X заинтересовала публику оригинальным подходом в мобильных устройствах, а именно использовать два полноценных экрана в конструкции, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Впервые о смартфоне стало известно осенью 2018 года, но лишь сейчас рабочий прототип появился в руках у прессы. Два дисплея Nubia X расположены во фронтальной и тыльной частях корпуса. Лицевой дисплей обладает диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2280×1080 пикселей, а сзади расположен 5,1-дюймовый дисплей с разрешением 1520×720 пикселей.

Тыльная панель выполняет функции видоискателя для сдвоенной камеры на основе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. Это позволило отказаться от фронтальной камеры, реализовав полностью безрамочный дизайн.

Внутри смартфона топовая начинка в исполнении 8-ядерного процессора Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графического контроллера Adreno 630, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и флэш-накопитель вместимостью от 64 до 512 Гбайт. Также присутствуют беспроводные модули связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Питает оба экрана аккумулятор емкостью 3800 мАч - на сколько его хватает, пока неизвестно, ждем результатов тестов, когда новинка появится в продаже, но дата начала продаж не оглашается.

Нажмите на видео для просмотра:

