Названы способы продления «жизни» батареи смартфона

По случаю приближающегося Международного дня энергосбережения эксперты назвали 5 хитростей, которые могут гарантировать "долгую жизнь" батареи смартфона. Информацией поделились представители компании Wiko, занимающейся продажей мобильных устройств китайского производства, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Первый совет заключается в установке режима "экономии энергии". Параллельно эксперты рекомендуют отказаться от функции автозапуска, что позволит неиспользованным приложениям не обновляться в фоновом режиме, влияя на заряд аккумулятора. Также следует отключить Wi-Fi, Bluetooth и службу геолокации: три функции, которые, если они включены, работают 24 часа в сутки, постоянно находясь в поисках сети. Естественно, речь идет времени, когда в них нет необходимости.



Не будет лишним установка минимального времени выключения экрана, так как в большинстве случаев пользователи быстро отвечают на сообщения и просматривают уведомления, после чего отвлекаются на другие дела. Если же "спящий режим" не будет установлен правильно, то обещанная "долгая жизнь" батареи окажется не такой и длительной.



Настройки уведомлений на экране блокировки являются отличным решением, чтобы избежать необходимости постоянно активировать экран. Что касается виджетов, хоть они и облегчают жизнь, имеет место их негативное влияние на срок службы аккумулятора, лучше всего их удалить за ненадобностью.



Не менее важным является начало эксплуатации купленного мобильного устройства, о чем забывают многие пользователи. Речь идет о полной зарядке и разрядке гаджетов по 3 раза.