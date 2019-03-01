В то время, как именитые производители соревнуются между собой, выпуская гибкие смартфоны вроде Huawei Mate X или Galaxy Fold, нишевые компании стараются привлечь оригинальными мобильными аппаратами, используя ностальгические чувства. Британская компания Fxtec показала прототип Android-смартфона с редким корпусом старой модели Nokia N8 - в форм-факторе бокового слайдера с физической QWERTY-клавиатурой.

Подобный тип корпуса был давно забыт, а зря - его очень любили энтузиасты, профессионалы, мобильные гики и даже геймеры за удобную тактильную отдачу. Fxtec Pro1 в разложенном виде фактически превращается в нетбук: на клавиатуре имеется большинство кнопок, которые можно ожидать от полнофункциональной клавиатуры: Ctrl, Shift, Caps, Esc, Del и ряд с цифрами. Блок стрелок предлагает очень удобную навигацию между приложениями на главном экране, а также запускать их по нажатию на Enter. Текст на таком смартфоне набирать гораздо удобнее, чем на сенсорном экране, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Pro1 является результатом востребованности пользователей в поисках оригинальных смартфонов, которые сегодня внешне почти неотличимы. Pro1 от Fxtec обладает ретро-элементами не только в виде выдвижной клавиатуры, но и в лице физической кнопки спуска затвора камеры и 3,5-мм разъема для наушников.

Fxtec Pro1

"Fxtec Pro1 - это современный смартфон в сочетании с элементами из прошлого, которые мы забыли", - прокомментировал мобильный аппарат соучредитель и глава компании Адриан Ли Моу Чинг.

В техническом плане Fxtec Pro1 больше относится к "древним" флагманам 2016 года. Внутри интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-накопителя и 5,99-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2160 x 1080 пикселей.

На обратной стороне расположена двойная фотокамера (12 МП + 5 МП), 8 МП лицевая камера. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Питает начинку аккумулятор емкостью 3200 - скромный показатель для такого аппарата. Pro1 будет работать под управлением почти чистой платформы Android. Выход устройства на рынок ожидается в июле этого года по довольно немалой цене в 650 долларов.

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