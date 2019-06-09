https://news.day.az/hitech/1127311.html Отказ от смартфона поможет заработать $1 тыс.
Отказ от смартфона поможет заработать $1 тыс.
Американский интернет-провайдер Frontier Communications предложил в рамках рекламной акции отказаться от смартфона на неделю за $1 тыс.
Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что во время эксперимента участник сможет использовать вместо смартфона раскладной телефон. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в 100-200 словах объяснить, почему должны выбрать вашу кандидатуру.
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