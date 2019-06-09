Американский интернет-провайдер Frontier Communications предложил в рамках рекламной акции отказаться от смартфона на неделю за $1 тыс.

Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во время эксперимента участник сможет использовать вместо смартфона раскладной телефон. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в 100-200 словах объяснить, почему должны выбрать вашу кандидатуру.

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