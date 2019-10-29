https://news.day.az/hitech/1170468.html В Steam стартовала хоррор-распродажа на Хэллоуин
Resident Evil 2 (-50%)
В Steam стартовала хоррор-распродажа на Хэллоуин
В Steam стартовала Хэллоуинская распродажа. По классике, магазин снизил цены на хоррор игры, которые теперь можно купить со скидкой до 80%. Вот только продлится акция не долго и закончится 1 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
Что взять:
Resident Evil 2 (-50%)
Prey (-50%)
Vampyr (-66%)
Little Nightmares (-75%)
Outlast 2 (-75%)
Observer (-75%)
На странице распродажи Valve также опубликовала объявление о хэллоуинских мероприятиях в играх.
Например, с 23 октября день мертвых отмечает Rainbow Six Siege, а 29 октября к игре подключится Destiny 2 с Фестивалем усопших.
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