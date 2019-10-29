В Steam стартовала Хэллоуинская распродажа. По классике, магазин снизил цены на хоррор игры, которые теперь можно купить со скидкой до 80%. Вот только продлится акция не долго и закончится 1 ноября, в 19:00 по киевскому времени.

Что взять:

Resident Evil 2 (-50%)

Prey (-50%)

Vampyr (-66%)

Little Nightmares (-75%)

Outlast 2 (-75%)

Observer (-75%)

На странице распродажи Valve также опубликовала объявление о хэллоуинских мероприятиях в играх.

Например, с 23 октября день мертвых отмечает Rainbow Six Siege, а 29 октября к игре подключится Destiny 2 с Фестивалем усопших.

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