Глава Facebook Марк Цукерберг признает, что глобальные налоговые реформы означают, что гиганту социальных сетей, возможно, придется платить больше налогов в разных странах, сообщает Politico со ссылкой на выдержки из выступления, которое он должен произнести в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трансграничные налоговые правила должны быть переписаны после того, как в прошлом месяце 137 государств попытались избежать новой торговой войны из-за глобального умножения налогов на цифровые услуги.

"Мы согласны с тем, что [реформы] могут означать, что нам придётся платить больше налогов и платить их в разных местах по новому законодательству, - приводит издание слова из грядущего выступления Цукерберга, которые, как ожидается, он произнесет на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Politico.

Государственные чиновники договорились обсудить новые правила налогообложения и размера прибыли для компаний, которые не имеют физического присутствия на рынке, но, тем не менее, обслуживают граждан, заявила в прошлом месяце Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Я понимаю, что есть разочарование по поводу того, как в Европе облагаются налогом технологические компании. Мы также хотим налоговую реформу, и я рад, что ОЭСР рассматривает этот вопрос", - цитирует Politico запланированную речь Цукерберга.

Amazon, Facebook и Google чаще всего фиксируют прибыль и платят налоги в странах с низким налогообложением, таких как Ирландия, независимо от того, где находятся их клиенты.

Все большее число стран готовят национальные налоговые законы из-за отсутствия глобального пересмотра правил, несмотря на угрозу ответных действий Вашингтона в отношении торговых тарифов.