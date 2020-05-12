Facebook и Instagram решили поддержать малый бизнес

Facebook и Instagram добавили новые функции, чтобы пользователи могли поддержать местный малый бизнес. На фотоплатформе появилась вкладка под названием "Бизнес рядом", в которой можно найти объявления от компаний, которые расположены неподалеку от пользователя. В этом же разделе можно будет посмотреть часы работы, условия доставки или сделать заказ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В своем официальном блоге Facebook описывает новую функцию в качестве способа, который поможет пользователям быстрее находить нужные продукты и услуги, а компаниям оставаться открытыми если они в условиях карантина перешли в онлайн-режим. Facebook также добавил в свой мессенджер новый раздел Business Inbox, в нем соцсеть надеется упростить общение предприятий с клиентами, которые могут теперь отправить свои вопросы в чат с официальной страницы компании.