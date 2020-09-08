Киберспорт в Украине официально признали видом спорта

Комиссия Украины по признанию вида спорта на заседании 7 сентября официально признала киберспорт как вид спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, о данном решении сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Он заявил, что для Украины это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры, которым увлечены примерно 600 млн человек, в том числе и миллионы украинцев.

Также он отметил, что в Украине достаточно высокая культура киберспорта и что данная индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба.