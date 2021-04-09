Соцсети сегодня: разгул армянского лобби и двойные стандарты

В последние дни кража и распространение "защищенной" личной информации пользователей Facebook со стороны хакеров вновь сделали актуальным вопрос об угрозах на платформах социальных сетей.

По обнародованным данным, имена, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация около 100 000 азербайджанских пользователей Facebook были опубликованы на различных страницах.

Во время 44-дневной войны со стороны антиазербайджанских сил и врага проводились различные грязные кампании против нашей страны через платформы соцсетей. Аккаунты влиятельных общественно-политических деятелей в социальных сетях были заблокированы без видимых причин. Вне всякого сомнения за этими провокациями стоят сотни людей армянского происхождения, занимающие высокие посты на этих платформах.

Одним из таких является Шант Окнаян, который до лета прошлого года руководил розничной торговлей, электронной коммерцией и интернет-услугами компании Facebook в Пакистане, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ещё ранее Окнаян занимал руководящую должность в Google. Окнаян в настоящее время является генеральным менеджером ByteDance (включающая в себя платформу TikTok) в регионе MENAT (Ближний Восток, Северная Африка и Турция), куда также входит Азербайджан. Ещё один гражданин США армянского происхождения Алексис Оганян является одним из основателей сайта Reddit и примеров таких людей десятки.

Неслучайно, большинство общественных и политических деятелей Армении могут легко оформить свои аккаунты в соцсетях как официальные за счет своих покровителей. Даже аккаунт так называемого "главы Карабаха" Араика Арутюняна имеет галочку в Facebook, подтверждающая верификацию данного профиля. Несмотря на все усилия и законные требования азербайджанской стороны, верификация профиля Арутюняна до сих пор не снята. В то же время, когда ряд государственных деятелей и влиятельных людей Азербайджана обращаются за верификацией в соцсети, их запросы просто игнорируются.

Учитывая растущую тенденцию к мести со стороны армян и их сторонников после победы Азербайджана в Отечественной войне, следует быть более осторожными при использовании Facebook, TikTok, Youtube и других соцсетей, помня, что мы можем столкнуться с провокациями врага в любой момент.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az