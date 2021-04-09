Соцсети сегодня: разгул армянского лобби и двойные стандарты

В последние дни кража и распространение "защищенной" личной информации пользователей Facebook со стороны хакеров вновь сделали актуальным вопрос об угрозах на платформах социальных сетей.

По обнародованным данным, имена, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация около 100 000 азербайджанских пользователей Facebook были опубликованы на различных страницах.

Во время 44-дневной войны со стороны антиазербайджанских сил и врага проводились различные грязные кампании против нашей страны через платформы соцсетей. Аккаунты влиятельных общественно-политических деятелей в социальных сетях были заблокированы без видимых причин. Вне всякого сомнения за этими провокациями стоят сотни людей армянского происхождения, занимающие высокие посты на этих платформах.

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Одним из таких является Шант Окнаян, который до лета прошлого года руководил розничной торговлей, электронной коммерцией и интернет-услугами компании Facebook в Пакистане, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ещё ранее Окнаян занимал руководящую должность в Google. Окнаян в настоящее время является генеральным менеджером ByteDance (включающая в себя платформу TikTok) в регионе MENAT (Ближний Восток, Северная Африка и Турция), куда также входит Азербайджан. Ещё один гражданин США армянского происхождения Алексис Оганян является одним из основателей сайта Reddit и примеров таких людей десятки.

Неслучайно, большинство общественных и политических деятелей Армении могут легко оформить свои аккаунты в соцсетях как официальные за счет своих покровителей. Даже аккаунт так называемого "главы Карабаха" Араика Арутюняна имеет галочку в Facebook, подтверждающая верификацию данного профиля. Несмотря на все усилия и законные требования азербайджанской стороны, верификация профиля Арутюняна до сих пор не снята. В то же время, когда ряд государственных деятелей и влиятельных людей Азербайджана обращаются за верификацией в соцсети, их запросы просто игнорируются.

Учитывая растущую тенденцию к мести со стороны армян и их сторонников после победы Азербайджана в Отечественной войне, следует быть более осторожными при использовании Facebook, TikTok, Youtube и других соцсетей, помня, что мы можем столкнуться с провокациями врага в любой момент.

Абдул Керимханов,
заместитель главного редактора Day.Az    