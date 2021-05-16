SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группой из 52 спутников Starlink, а также двумя спутниками компаний Capella Space и Tyvak-0130, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида в 18:56 по времени Восточного побережья США. Первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщается в Twitter- аккаунте компании.

В феврале основатель SpaceX Илон Маск пообещал увеличить скорость спутникового интернета Starlink вдвое в 2021 году.

24 января компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты с 143 спутниками Starlink. Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов обошлась компании примерно в миллион долларов. Первая группа спутников глобального сетевого проекта Starlink, рассчитанного на предоставление доступа к интернету в различных регионах мира, была запущена в мае 2019 года. В марте 2021 года компания запустила ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой из 60 интернет-спутников Starlink.