Viber реализовал исчезающие сообщения в чатах

Разработчики мессенджера Viber сообщили о внедрении новой функции - отправки исчезающих сообщений в групповых чатах. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию "Смотрим".

При отправке приложение теперь дает возможность установить период "жизни" сообщения после прочтения группой собеседников - 10 секунд, 1 минуту, час или сутки. Нововведение распространяется как на обычные текстовые сообщения, так и на медиафайлы, включая стикеры.

В Viber отмечают, что на устройствах с Android версии 6 и более свежими реализована защита от пересылки, копирования и создания скриншотов "эфемерных" сообщений. На iOS и более старых версиях Android заблокировать скриншот невозможно, однако все участники группы получат уведомления, если кто-то из них сделает скриншот.

В прошлом году в Viber стали доступны групповые видеозвонки на 20 человек. Каждый участник звонка может управлять включением и отключением передачи звука и видео со своего устройства другим собеседникам.