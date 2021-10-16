В США создали робота-собаку со снайперской винтовкой

Прототип боевого робота-собаки, оснащенного снайперской винтовкой, был представлен на ежегодной конференции Ассоциации армии США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.

Четвероногий вооружен "беспилотной винтовкой специального назначения" (SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle).

На сайте компании-разработчика винтовки SWORD International говорится, что она была специально создана для ведения высокоточного огня с беспилотных платформ, таких как четвероногий Ghost Robotics Vision-60.

"Благодаря высокопроизводительным датчикам SPUR может работать в самых разных условиях, как днем, так и ночью", - сказано в сообщении фирмы.

Производители считают, что новинка скоро станет "лучшим другом" для американского спецназовца.

Ранее ВВС США применили собак-роботов на учениях.