Раскрыто возможное новое название Facebook

Новым названием социальной сети Facebook может стать Meta.com, заявил доменный брокер PavelGross.ru Павел Гросс-ДнепровОб этом он написал в своем Facebook-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист заметил массовый выкуп доменов в зоне .com в течение последнего месяца. "Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет", - раскрыл он возможное новое название социальной сети.

О том, что Facebook сменит название, стало известно 20 октября. Портал Verge со ссылкой на источник написал, что изменения ожидаются уже через несколько дней. Источник сообщил: руководство компании хочет, чтобы название отражало ее направленность на построение "метавселенной".