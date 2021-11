Cyberpunk 2077 стал экспонатом Музея фейлов

Диск с игрой Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED стал экспонатом в Музее неудач американского города Миннеаполис. Об обнаруженной находке рассказал пользователь форума Reddit с ником Luffy2k19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователь Reddit заметил игру в Музее неудач, где выставляются товары и услуги, которые были признаны неудачными и бесполезными. При этом кроме Cyberpunk 2077 для Xbox One на одной полке также разместили другую видеоигру - No Man's Sky для PS4. У обеих есть общий элемент - неудачный дебют. В случае с продуктом CD Projekt RED возмущение игроков вызвало его плохое техническое состояние на консолях предыдущего поколения (PS4 и Xbox One).

В то время как No Man's Sky дорабатывается разработчиками и уже является достойным продуктом спустя пять лет после выхода, Cyberpunk 2077 все еще борется с проблемами. Польская студия недавно объявила, что дальнейшие обновления появятся не ранее 2022 года.