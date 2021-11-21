Названы способы максимально ускорить домашний интернет

Эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин рассказал о способах ускорить до максимума домашний интернет. Об этом сообщает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что основная причина падения скорости соединения может колебаться в течение суток из-за количества абонентов, одновременно пользующихся интернетом. В этом случае трафик делится между всеми устройствами, которые одновременно подключены к одной и той же сети.

"Если, например, между пользователем и роутером стоит холодильник или другие большие металлические предметы - по законам физики они приводят к потере сигнала", - рассказал Трухин.

Он добавил, что также может существовать проблема "забитости" каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении. В этом случае Трухин советует перейти на другой канал или другую частоту. Эксперт рассказал, что сейчас все больше получает распространение 5 ГГц диапазон для Wi-Fi сетей.