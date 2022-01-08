Илон Маск построил в Лас-Вегасе подземные тоннели

Экологичность - девиз выставки электроники в Лас-Вегасе, которая начала работу, несмотря на отказ многих компаний от участия - из-за новой волны коронавируса.

От гоночных автомобилей и супербайков до строительной техники - все на электрическом ходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, участники выставки подчёркивают, что сегодня характеристики электромобилей вполне сравнялись с тем, что могут предложить "традиционные" машины.

Джей Жиро, Damon Motorcycles:

"Это главное. Пока мы не вышли на рынок, ответ был "нет"; если бы вы перешли с обычного мотоцикла на электрический, вам бы пришлось пойти на компромисс, на который идти никто не хотел только ради того, чтобы получить электрическую машину. Поэтому мы разработали полностью новый вид электропривода, который позволяет даже превзойти показатели бензиновых двигателей. Этот мотоцикл может достичь 320 км/ч, проехать 230 км, а с нуля до ста разгоняется меньше чем за три секунды. Супербайки, которые можно купить у крупнейших производителей, показывают такие же характеристики или даже хуже".

Но если личный электротранспорт кое-где уже стал привычным, с коммерческими автомобилями всё не так гладко.

Орландо Краукрофт, Euronews:

"Этот грузовик - полностью электрический. Уже сейчас его может купить любой желающий - кого не отпугнёт цена втрое выше обычной и необходимость решения непростой задачи по поиску зарядных станций по дороге".

Энтузиасты эко-транспорта признают, что зарядок сейчас не так много, как заправок, но как раз эта проблема решается, по их мнению, весьма просто, во всяком случае технологии уже хорошо отработаны, - и вскоре может быть полностью решена.

Джей Жиро, Damon Motorcycles:

"В Северной Америке и в Европе уже есть десятки тысяч зарядных станций - они практически повсюду".

Отказались от Лас Вегаса в этом году такие гиганты, как Microsoft, Google, Meta Platforms (бывший Facebook), General Motors.

Но без Илона Маска выставка обойтись не могла. "Тесла" обеспечила экспозицию внутренним транспортом: под выставочным комплексом прорыта сеть туннелей, по которым можно передвигаться на электромобилях: хоть своих собственных, хоть взятых напрокат. Экологично и спокойно, хоть и немного жутковато. Причём в узких однополосных тоннелях, по сообщениям посетителей, уже образовались пробки.