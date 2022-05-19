Apple Watch Series 8 получат новый дизайн

Предстоящие Apple Watch получат плоский дизайн в духе последних iPhone, сообщает блогер Джон Проссер со ссылкой на инсайдера. В прошлом году утечки указывали на то, что Apple Watch Series 7 будут выполнены в подобном стиле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер ShrimpApplePro в свою очередь отметил, что дисплей Apple Watch будет плоским и не получит закруглений, как прошлые модели. При этом точный дизайн и модель часов остаются неизвестны.

Ранее сообщалось, что линейка Apple Watch 2022 года будет включать в себя три модели - классические Apple Watch Series 8, SE и более прочные часы по типу Casio G-Shock для занятий экстремальными видами спорта.

Известно, что в новых моделях компания сфокусируется на фитнес-функциях и датчиках здоровья, таких как монитор температуры тела. Анонс часов должен состояться вместе с iPhone 14 - осенью 2022 года.