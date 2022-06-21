Старые смартфоны Google стали использовать для диагностики Альцгеймера

Группа исследователей из лаборатории DigiHealth Калифорнийского университета научилась диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью смартфона Google Pixel 4. Об этом ученые рассказали в интервью The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, человеческие глаза способны помогать при выявлении болезни Альцгеймера - специальное приложение снимает на фронтальную камеру Pixel 4 зрачок и отправляет полученные данные в лабораторию.

В видео The Verge ученый объяснил, что такого рода исследования обычно проводятся в клинической лаборатории в контролируемых условиях и с помощью специального оборудования, которое может стоить около $10 тыс. По словам экспертов, они пытаются понять, возможно ли использовать данные, полученные смартфоном в домашних условиях, для последующих исследований.

Диагностирование болезни Альцгеймера с помощью Pixel 4 стало возможным благодаря инфракрасной камере, которая используется для разблокировки по лицу.