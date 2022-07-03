Опубликовано резюме Билла Гейтса за год до основания Microsoft

Один из основателей и бывший генеральный директор американской компании Microsoft Билл Гейтс опубликовал в соцсети LinkedIn свое резюме из 1974 года, за год до основания IT-корпорации. Об этом сообщает издание Fortune, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Являетесь ли вы недавним выпускником или бросили колледж, в любом случае я уверен, что ваше резюме выглядит намного лучше, чем мое резюме 48-летней давности", - шутливо прокомментировал публикацию Гейтс.

Судя по дате и содержанию резюме, документ был подготовлен в то время, когда Гейтс учился на первом курсе Гарвардского колледжа. Предприниматель в том числе описал наличие опыта и знаний в сфере операционных систем, управления базами данных, создании компиляторов и компьютерной графики.

Также основатель Microsoft указал, что знаком со множеств языков программирования, в том числе Fortran, Cobol, Algol и Basic. В графе "Опыт работы" Гейтс сообщил, что в 1973 году был в должности системного программиста в американской корпорации TRW.

Среди других интересных деталей - указание веса, роста и текущей зарплаты. Таким образом пользователи LinkedIn узнали, что в 1974 году Гейтс весил 59 кг, а его рост составлял 175 см. В те времена будущий миллиардер получал $12 тыс. в год, однако был открыт к обсуждению зарплаты с потенциальным работодателем.