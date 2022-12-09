Британия, Италия и Япония приступают к разработке боевых самолетов 6-го поколения

Великобритания, Италия и Япония приступают к совместной программе для разработки боевых самолетов шестого поколения, которые планируется запустить в небо в 2035 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространил офис премьер-министра Великобритании.

Проект под названием Global Combat Air Programme GCAP) новый пример партнерства между Британией, Японией и Италией. Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. При этом подчеркивается, что оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией. Проект должен стать развитием идеи создания многоцелевого европейского истребителя шестого поколения Tempest, который Великобритания планировала эксплуатировать вместе с F-35.

Офис премьер-министра сообщил, что сегодня Риши Сунак прибудет на базу королевских ВВС для начала первого главного этапа программы сотрудничества.

Три страны намерены использовать свои передовые технологические наработки для воплощения проекта в жизнь и последующей модернизации истребителей. К 2024 году планируется начать этап разработки конструкции, а до этого партнерам еще предстоит договориться о распределении затрат на осуществление программы.