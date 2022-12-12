Назван лучший смартфон 2022 года

Редакция портала Android Authority признала смартфон Google Pixel 7 Pro лучшим смартфоном 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что смартфон получил улучшенный и узнаваемый дизайн, в особенности выделяют фирменный стиль компоновки камер. Также Android Authority похвалили возможности камеры Pixel 7 Pro и производительность чипсета Tensor G2.

Еще в качестве преимуществ флагманского смартфона Google называют функцию разблокировки по лицу, эксклюзивные "фишки" Pixel, гарантированную поддержку программного обеспечения, улучшенный сканер отпечатков и длительное время автономной работы.

Причем Pixel 7 Pro также победил и в категории "Выбор пользователей".

Второе место в рейтинге заняла базовая модель Google Pixel 7, которая отличается от Pro уменьшенным дисплеем и более упрощенными камерами.

Samsung Galaxy S22 Ultra оказался на третьем месте. Отмечается, что смартфон получил отличную камеру и дух смартфонов Galaxy Note, однако стоимость гаджета не позволила ему оказаться на более высоких позициях.

Четвертое и пятое места разделили Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro соответственно.