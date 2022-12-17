Американские астронавты на МКС отложили выход в открытый космос

В NASA заявили, что американские астронавты на Международной космической станции (МКС) отложили выход в открытый космос из-за утечки в "Союзе", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"NASA определило новую дату выхода в открытый космос, который ранее планировался на 19 декабря. Теперь он состоится 21 декабря", - говорится в заявлении NASA.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" опровергла информацию о повышении температуры в корабле "Союз МС-22" до 50°C и назвала ее изменение некритичным для работы техники.

В корпорации отметили, что изменение температуры в корабле, которое составило около +30°C, не представляет угрозы для жизни и здоровья экипажа. При этом необходимый температурный режим на "Союзе МС-22" обеспечивается средствами российского сегмента МКС.

До этого источник заявил, что в связи с неисправностями в системе охлаждения температура на борту космического корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции, за сутки увеличилась до 50°С.

"Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия", - сказал источник.