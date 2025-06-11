США и Китай согласовали план по отмене ряда ограничений

Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле и обеспечении поставок редкоземельных металлов из КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам 10 июня американский министр торговли Говард Латник.

"Мы достигли рамочных договоренностей о реализации женевского консенсуса", - отметил он, имея в виду договоренности о частичном снижении взаимных пошлин, достигнутые в Женеве 10-11 мая.

По словам Латника, согласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину. "Мы приступим к реализации этих рамочных договоренностей после одобрения президентом Трампом и председателем КНР", - добавил министр. "Мы, безусловно, ожидаем, что вопрос о редкоземельных металлах и магнитах применительно к [их поставкам в] США будет решен путем рамочной реализации [договоренностей]", - подчеркнул Латник. Запись его выступления в Лондоне опубликовали американские СМИ.

В состав американской делегации входили также министр финансов Скотт Бессент и представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир. Китайскую сторону представлял вице-премьер Хэ Лифэн.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил 8 июня о намерении добиваться от Китая наращивания объемов поставок редкоземельных металлов. 5 июня председатель КНР и президент США провели телефонный разговор. Они договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров.

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