Пентагон фиксирует стремительный рост ядерного арсенала Китая

Потенциальный новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должен быть составлен с учетом ядерного арсенала Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора по стратегической стабильности комитета начальников штабов ВС США Остин Лонг.

"Трансформация ядерного арсенала Китая - это, вероятно, самое значительное, о чем вы можете прочитать в газетах. Китай построил десятки, если не сотни ракетных шахт для размещения межконтинентальных баллистических ракет, - сказал он во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне. - Так что Соединенным Штатам, если они хотят следовать этой ядерной стратегии, нужно иметь большее количество развернутых стратегических сил, чего не позволяет делать СНВ-3".

По словам Лонга, США "много чего построили в годы холодной войны, но большую часть из этого пришлось разобрать [согласно договору ДСНВ]". При этом он добавил, что американцы "в состоянии это восстановить".

Ранее мы сообщали, что Китай обгоняет Запад в работе над истребителями.