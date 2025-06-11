Когда начнется ремонт аварийного участка трассы Баку-Газах?

На республиканской трассе, соединяющей Баку и Газах, водители вынуждены выбирать между риском аварии и штрафом. Правая полоса дороги в районе Гаджигабула пришла в негодность, и движение по ней стало не только затруднительным, но и крайне опасным. Те, кто пытается объехать разрушенные участки по левой полосе, рискуют получить штраф за нарушение правил. Это ставит автомобилистов в безвыходное положение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, особенно тяжелая ситуация наблюдается вблизи сел Навахи, Пирсаат и Атбулаг. Здесь асфальтовое покрытие разрушено настолько, что машины вынуждены лавировать между ямами, рискуя попасть в ДТП. Водители жалуются, что при движении по этой части трассы невозможно соблюдать безопасную дистанцию и маневрировать, не выезжая на встречную полосу.

Возникает закономерный вопрос: когда же начнется ремонт одного из ключевых транспортных маршрутов страны?

Как пояснил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли, участок действительно нуждается в срочном ремонте, и соответствующие предложения уже подготовлены. Однако в других частях магистрали, по его словам, оснований для капитального ремонта пока нет.

Ранее была прояснена ситуация в связи со слухами о трещинах на новом мосту в Сумгайыте.