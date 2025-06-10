Прояснена ситуация в связи со слухами о трещинах на новом мосту в Сумгайыте

В последние дни на некоторых страницах в социальных сетях появилась информация о якобы трещинах и просадках на автомобильном мосту, соединяющим город Сумгайыт с поселком Сарай и введенной в эксплуатацию в марте этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (АAYDA), данные сведения не соответствуют действительности.

"Официально заявляем, что на самом мосту никаких дефектов не зафиксировано. Из распространенного видео также видно, что проблемы касаются подъездных путей, а не конструкции самого моста. Агентство осуществляло только строительство новой эстакады, ремонт подъездных дорог не проводился. Старый мост ранее была двухполосный. Учитывая перспективу увеличения транспортной нагрузки, новый мост был построен четырехполосным. Также было подготовлено и представлено соответствующим структурам предложение о реконструкции подъездных дорог в соответствии с новым четырехполосным форматом моста", - заявили в Агентстве.

Ранее сообщалось о новшестве у одного из бакинских торговых центров.