https://news.day.az/world/1759486.html В США провели крупную операцию по задержанию нелегалов - ВИДЕО Служба иммиграционного и таможенного контроля провела крупнейшую операцию по обеспечению порядка на рабочих местах в Небраске с момента вступления президента Трампа в должность, арестовав более 100 нелегальных иммигрантов в ресторане Glenn Valley Foods в Омахе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В США провели крупную операцию по задержанию нелегалов - ВИДЕО
Служба иммиграционного и таможенного контроля провела крупнейшую операцию по обеспечению порядка на рабочих местах в Небраске с момента вступления президента Трампа в должность, арестовав более 100 нелегальных иммигрантов в ресторане Glenn Valley Foods в Омахе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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