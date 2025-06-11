https://news.day.az/world/1759486.html

В США провели крупную операцию по задержанию нелегалов - ВИДЕО

Служба иммиграционного и таможенного контроля провела крупнейшую операцию по обеспечению порядка на рабочих местах в Небраске с момента вступления президента Трампа в должность, арестовав более 100 нелегальных иммигрантов в ресторане Glenn Valley Foods в Омахе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.