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В центре Вашингтона заметили танк - ВИДЕО

Танк M1A2 SEPv3 Abrams из состава III бронетанкового корпуса из Форт-Кавазоса, штат Техас, был замечен вчера вечером на проспекте Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе подготовки к военному параду, который состоится 14 июня в честь 250-летия армии США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.