https://news.day.az/world/1759487.html В центре Вашингтона заметили танк - ВИДЕО Танк M1A2 SEPv3 Abrams из состава III бронетанкового корпуса из Форт-Кавазоса, штат Техас, был замечен вчера вечером на проспекте Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе подготовки к военному параду, который состоится 14 июня в честь 250-летия армии США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В центре Вашингтона заметили танк - ВИДЕО
Танк M1A2 SEPv3 Abrams из состава III бронетанкового корпуса из Форт-Кавазоса, штат Техас, был замечен вчера вечером на проспекте Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия, в ходе подготовки к военному параду, который состоится 14 июня в честь 250-летия армии США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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