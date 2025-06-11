Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

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