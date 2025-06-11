https://news.day.az/economy/1759536.html Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Новость обновляется
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке
Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Новость обновляется
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