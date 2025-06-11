В Азербайджане будет построена оросительная сеть Вилашчайского водохранилища.

Как передает Day.Az, Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана завершила работу над этим проектом.

Агентство поручило подготовку проектно-сметной документации по строительству оросительной сети Инженерному центру Hydrotrans-Engineering и заключило с ним контракт, cогласно которому компании выплачено 1 709 999 манатов.

Некоторое время назад сообщалось, что начались соответствующие работы по строительству второй очереди Вилашчайского водохранилища.

Отметим, что Вилашчайское водохранилище было построено для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур в поливной воде и было сдано в эксплуатацию в 1986 году.

Объем водохранилища, построенного на Вилашчае в Масаллинском районе, составляет 46,0 млн кубометров, высота насыпной плотины - 37 м, длина - 3,2 км.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан откроет новое торговое представительство в одной из стран.