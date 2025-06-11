В Японии набирает популярность винное спа

В Японии в городе Хаконэ на острове Хонсю нашли винные ванны со спа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Там огромное количество винных купелей, а вино льётся прямо из 3,5-метровой бутылки. Бассейны ежедневно наполняют безалкогольным раствором с дозой винных танинов, так как в чистом вине купаться нельзя.

Также во время процедур гостей угощают настоящим красным вином.