https://news.day.az/tourism/1759484.html В Японии набирает популярность винное спа - ВИДЕО В Японии в городе Хаконэ на острове Хонсю нашли винные ванны со спа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Там огромное количество винных купелей, а вино льётся прямо из 3,5-метровой бутылки. Бассейны ежедневно наполняют безалкогольным раствором с дозой винных танинов, так как в чистом вине купаться нельзя.
В Японии набирает популярность винное спа - ВИДЕО
В Японии в городе Хаконэ на острове Хонсю нашли винные ванны со спа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Там огромное количество винных купелей, а вино льётся прямо из 3,5-метровой бутылки. Бассейны ежедневно наполняют безалкогольным раствором с дозой винных танинов, так как в чистом вине купаться нельзя.
Также во время процедур гостей угощают настоящим красным вином.
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