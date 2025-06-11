Сборная Мексики по футболу покинула центр Лос-Анджелеса из-за протестов

Футбольная национальная команда Мексики вынуждена была переменить гостиницу в Лос‑Анджелесе по соображениям безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ESPN.

Пригороды Лос‑Анджелеса принимают матчи Золотого Кубка КОНКАКАФ. 14 июня мексиканцы сыграют первую встречу группового раунда против сборной Доминиканской республики.

Команда забронировала отель в центре города, но именно центр мегаполиса сейчас охвачен уличными беспорядками. С начала июня в Лос‑Анджелесе бушуют протесты против рейдов таможенной полиции и депортации мигрантов. В понедельник президент Дональд Трамп приказал направить в Лос‑Анджелес 2 000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев.

Мексиканцы предпочли переехать в город Лонг‑Бич, расположенный в 30 км от делового центра Лос‑Анджелеса. Организаторы турнира разрешили им сменить место расположения.

Ранее мы сообщали, что в США не стихают протесты против высылки мигрантов.