Стоит ли ждать сильного землетрясения в Азербайджане?

Только за последнюю неделю в разных регионах Азербайджана фиксировались сейсмические колебания, что вызывает у граждан вопросы о возможном сильном землетрясении.

Как сообщает Day.Az, заведующий отделом Института геологии и геофизики Гулам Бабаев в интервью "Xəzər Xəbər" заявил, что растущее число землетрясений вызывает у населения закономерные опасения. По его словам, общая сейсмическая активность в мире увеличивается, и Азербайджан тоже входит в этот процесс. Подземные толчки, происходящие в течение последней недели, лишний раз подтверждают, что регион остается уязвимым с точки зрения геодинамики.

Бабаев также подчеркнул, что тектоническая активность в Турции, Иране и Грузии по-прежнему сохраняется на высоком уровне, и это оказывает влияние на всю региональную сейсмическую обстановку. Он отметил, что наибольшую опасность для Баку и Абшеронского полуострова представляют очаги, расположенные в Каспийском море.

Особое внимание эксперт уделил заблуждению о связи сейсмической активности с сезонами. Он объяснил, что землетрясения происходят в глубинных слоях земли и обусловлены исключительно геофизическими процессами, а не погодными условиями или временем года.

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Ранее сообщалось, что в Турции произошло сильное землетрясение.