https://news.day.az/world/1759319.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции. Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Кютахья. Очаг залегал на глубине 7,71 километра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Кютахья. Очаг залегал на глубине 7,71 километра.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Колумбии.
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