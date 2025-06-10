В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в городе Кютахья. Очаг залегал на глубине 7,71 километра. 

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 

Ранее сообщалось о мощном землетрясении в Колумбии.