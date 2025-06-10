В Баку покажут турецкую романтическую драму «Aşkın Yüzü»

Только в сети премиум-кинотеатров CineMastercard 12 июня пройдёт эксклюзивный показ турецкой романтической драмы "Aşkın Yüzü" (Лицо любви), сообщили Day.Az в CineMastercard.

Режиссёр - Эмре Эрдогду. Главные роли исполнили Хелин Кандемир и Онур Сейит Яран.

Коротко о фильме: Два молодых человека - Озгюр и Озлем, чьи пути случайно пересекаются, неожиданно придают смысл жизням друг друга. Страдающий прозопагнозией (лицевой слепотой) Озгюр воспринимает мир через звуки и детали, поскольку не может узнавать людей по лицам. А Озлем, которую всю жизнь словно не замечали, впервые чувствует себя по-настоящему существующей после встречи с ним. Эта наивная связь, зарождающаяся между ними, открывает дверь к внутреннему пути, который изменит их обоих. Озгюр сталкивается со сложными чувствами любви, а Озлем находит смелость заново открыть себя - благодаря тому, что её наконец увидели.

В фильме затрагиваются такие важные темы, как: можно ли почувствовать любовь, не узнав любимую по лицу, и как обрести свою ценность, если тебя никогда не видели такой, какая ты есть?

"Aşkın Yüzü" - это история о том, как настоящая встреча может изменить всё!