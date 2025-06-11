Макрон намерен запретить доступ к соцсетям для детей

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить доступ к соцсетям для детей, не достигших 15-летнего возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

"Я выступаю за запрет социальных сетей для детей младше 15 лет. И мы можем это сделать. Потому что все эти платформы имеют возможность проверять возраст с помощью распознавания лиц или идентификаторов", - сказал он, добавив, что во Франции уже есть база данных, где у каждого школьника есть индивидуальный номер и по нему также можно подтвердить возраст человека. Макрон указал на наличие большого количества случаев, когда проявляющие агрессивное поведение дети растут в неполных семьях и не получают должного внимания и воспитания.

"Я хочу добиться рассмотрения этого вопроса на европейском уровне. Если не получится, то мы сделаем это во Франции. Ждать нельзя", - сказал президент.

Соответствующее заявление глава государства сделал, комментируя события в коммуне Ножен на северо-востоке Франции, где 14-летний подросток напал с ножом на сотрудницу школы, смертельно ранив ее. Нападение произошло во время проверки рюкзаков на входе, когда у него обнаружили холодное оружие. Сотрудники муниципальной полиции оперативно задержали нападавшего, однако его мотивы пока не установлены.

Кроме того Макрон подтвердил, что власти страны после этого убийства, а также на фоне происходивших ранее нападений подростков с применением холодного оружия, намерены запретить продажу несовершеннолетним ножей. В первую очередь речь идет о запрете продажи соответствующих товаров на интернет-площадках.