Иран планирует соединить Ардебильскую железную дорогу с Азербайджаном

Будут предприняты усилия по соединению железной дороги провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, с железнодорожной сетью Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил новый посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на встрече с губернатором иранской провинции Ардебиль Масудом Имами Егана.

По его словам, в центре внимания будет как соединение железнодорожной линии, так и строительство железнодорожного терминала.

"Провинция Ардебиль имеет важное значение во взаимоотношениях между Ираном и Азербайджаном. Возможности и потенциал этой провинции играют значительную роль в укреплении отношений двух стран", - отметил дипломат.

Напомним, что Муджтаба Демирчилу назначен новым послом Ирана в Азербайджане.