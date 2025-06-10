Иран планирует соединить Ардебильскую железную дорогу с Азербайджаном
Будут предприняты усилия по соединению железной дороги провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, с железнодорожной сетью Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил новый посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на встрече с губернатором иранской провинции Ардебиль Масудом Имами Егана.
По его словам, в центре внимания будет как соединение железнодорожной линии, так и строительство железнодорожного терминала.
"Провинция Ардебиль имеет важное значение во взаимоотношениях между Ираном и Азербайджаном. Возможности и потенциал этой провинции играют значительную роль в укреплении отношений двух стран", - отметил дипломат.
Напомним, что Муджтаба Демирчилу назначен новым послом Ирана в Азербайджане.
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