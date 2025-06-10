Будет ли применена "амнистия недвижимости" для домов без документов?

Почти 450 тысяч домов в Баку и на территории Абшеронского района до сих пор не имеют официальных документов на право собственности. Многие из этих строений были возведены на землях разного назначения еще много лет назад, и их владельцы по сей день сталкиваются с многочисленными проблемами из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Ферзалиев отмечает, что большая часть таких домов была построена в прошлые годы, когда контроль за оформлением прав собственности был слабым.

Год назад в качестве решения проблемы была анонсирована так называемая "амнистия недвижимости" - масштабная легализация построек без документов. По словам эксперта, эта инициатива крайне важна с социальной точки зрения: отсутствие документов не только ограничивает права владельцев, но и создает искусственный рост цен на рынке недвижимости. Однако, кроме экономических последствий, у проблемы есть и другие серьезные аспекты.

Для разъяснения ситуации была направлена просьба в Государственную службу по вопросам недвижимости. Там пояснили, что недавно созданная информационная система "Электронный реестр и кадастр недвижимости" не охватывает вопрос бездокументных домов. Система предназначена исключительно для цифрового учета объектов недвижимости, имеющих юридически оформленные документы, в рамках закона "О государственном реестре недвижимого имущества".

Иными словами, в текущей цифровой системе учету подлежат только те объекты, у которых уже имеются правоустанавливающие документы. Проблема легализации остальных построек по-прежнему остается открытой.

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