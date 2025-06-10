В Азербайджане утверждена Стратегия развития сектора обязательного страхования

В Азербайджане утверждена Стратегия развития страхового сектора Союза юридических лиц "Бюро обязательного страхования" (БОС) на 2025-2027 годы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на БОС.

Стратегия разработана с целью обеспечения устойчивого, инновационного и прозрачного развития сектора обязательного страхования в Азербайджане.

В документе отражены основные цели БОС на 2025-2027 годы и меры, которые будут реализованы. Миссия БОС заключается в предоставлении быстрых бизнес-решений для развития сектора обязательного страхования, содействии регулированию нормативно-правовой базы в этой области, создании и развитии надежной, функционирующей среды обязательного страхования, доступности услуг по обязательному страхованию, создании стабильного и надежного гарантийного фонда, внедрении передового опыта и инноваций в этой области.

В настоящее время БОС играет важную роль в устойчивом развитии и эффективном регулировании сектора обязательного страхования, осуществляя деятельность по направлениям Информационного центра, Гарантийного фонда, Страхового мозгового центра, Бюро грин-карт, агитации и продвижения.

Укрепление финансовой устойчивости и функциональной эффективности БОС как Гарантийного фонда определено как одна из основных стратегических целей с точки зрения обеспечения долгосрочной надежности системы обязательного страхования.

В качестве приоритетных направлений деятельности предусмотрены создание Единого центра данных, интеграция технологий данных и искусственного интеллекта в процесс принятия стратегических решений, стимулирование инновационной деятельности в страховом секторе, а также работа по формированию устойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры.

В Стратегии также нашли отражение вопросы, связанные с совершенствованием деятельности Бюро грин-карт Азербайджана, созданием Передового методологического центра, формированием эффективного механизма компенсационных выплат, а также институциональным развитием. Наряду с этим, определены основные направления деятельности по формированию модели корпоративного управления, развитию связей с общественностью.

В Стратегии также в число основных целей включено создание системы, обеспечивающей эффективное управление рисками в соответствии с современными принципами управления, минимизация использования бумажных носителей с целью ускорения процесса цифровизации.

Ознакомиться со Стратегией развития страховой отрасли на 2025-2027 годы можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане устанавливаются новые правила продажи и потребления газа.