https://news.day.az/unusual/1759348.html Швейцарец установил необычный мировой рекорд - ВИДЕО Швейцарец установил новый мировой рекорд, проведя под снегом больше двух часов. Как передает Day.Az, таким образом, Элиас Майер побил предыдущий рекорд польского рекордсмена. Из экипировки у Майера были только плавки и полотенце, его достижение зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса.
Швейцарец установил необычный мировой рекорд - ВИДЕО
Швейцарец установил новый мировой рекорд, проведя под снегом больше двух часов.
Как передает Day.Az, таким образом, Элиас Майер побил предыдущий рекорд польского рекордсмена.
Из экипировки у Майера были только плавки и полотенце, его достижение зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса.
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