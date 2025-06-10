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Швейцарец установил необычный мировой рекорд - ВИДЕО

Швейцарец установил новый мировой рекорд, проведя под снегом больше двух часов. Как передает Day.Az, таким образом, Элиас Майер побил предыдущий рекорд польского рекордсмена. Из экипировки у Майера были только плавки и полотенце, его достижение зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса.