Швейцарец установил необычный мировой рекорд

Швейцарец установил новый мировой рекорд, проведя под снегом больше двух часов.

Как передает Day.Az, таким образом, Элиас Майер побил предыдущий рекорд польского рекордсмена. 

Из экипировки у Майера были только плавки и полотенце, его достижение зафиксировали для Книги рекордов Гиннесса.